NÖ: Wenn gestandene Feuerwehrleute vom "Schutzengel" schwärmen

Nicht nur einmal war am Unglücksort das Wort „Schutzengel“, den die Lenkerin an Bord gehabt haben müsste, zu hören. Der Unfall passierte gegen 2.30 Uhr in der Früh. In Fahrtrichtung Wien kam die Lenkerin, die allein im Fahrzeug war, auf der Rampe zur Südautobahn, A2, von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitschiene und kam mit ihrem Opel Zafira rund 50 Meter weiter zum Stillstand. Das Unfallfahrzeug wurde dabei völlig ramponiert.