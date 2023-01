NÖ-Wahl: Keine WKStA-Ermittlungen gegen SPÖ-Chef Franz Schnabl

Hinterfragt worden war in dem Schriftstück die Finanzierung der 2012 erfolgten Neun-Prozent-Beteiligung Schnabls bei der Alizee Bank (vormals M&A Bank, später Ells Bank). Der Landesvize selbst äußerte sich am Donnerstagvormittag erstmals zu den Vorwürfen.

„Unwahre Behauptungen bleiben unwahre Behauptungen, auch wenn sie anonym an die WKStA geschickt werden. Ich halte das für Dirty Campaigning der übelsten Sorte“, hielt Schnabl am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten fest.