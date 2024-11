NÖ: VP-Überraschungskandidat für Gemeinderatswahl Ende Jänner

Elf Jahre lang war Bürgermeisterin Gudrun Berger für die ÖVP an der Spitze der Gemeinde Furth bei Göttweig (Bezirk Krems-Land) . Sie gab nun bekannt, bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner nicht mehr antreten zu wollen.

Dafür will sich künftig der Marketingexperte Wolfgang Übl in der Gemeindepolitik einbringen. Der geschäftsführende Gesellschafter der Cayenne Marketingagentur ist Quereinsteiger und will als Spitzenkandidat der VP "frischen Wind sowie eine zukunftsorientierte Vision für die Gemeinde" einbringen, heißt es in einer Aussendung.