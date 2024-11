Bahnhofseröffnung sorgt für nächsten Krach zwischen ÖVP und FPÖ in NÖ

"Die Neueröffnung des Bahnhofes in Mariazell hätte ein Festakt für die ganze Region sein müssen. Immerhin waren es die Bürgermeister gemeinsam mit der Bevölkerung, die energisch für den Erhalt der Mariazellerbahn eingetreten sind. Dieses Verhalten passt zu den erst kürzlich geäußerten Entgleisungen der FPÖ in Bezug auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister", so Wittmann.

Doch einige Gemeindechefs fehlten bei dem Festakt. Und zwar jene, die entlang der Strecke von St. Pölten nach Mariazell tätig sind. Darüber "enttäuscht" zeigt sich etwa Kurt Wittmann , ÖVP-Bürgermeister von Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten) und Obmann der Kleinregion Pielachtal. Er ortet in der Einladungspolitik eine "unverschämte Wahlkampfhilfe für die steirische FPÖ".

Der Ortschef spielt damit auf den Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen zu den Gemeinderatswahlen im kommenden Jänner an. Bei diesem Termin bezeichnete FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits die Gemeindechefs als "Brandstifter und Brandbeschleuniger“ im "Corona-Wahnsinn“.

"Kleine Feier"

In der aktuellen Causa verweist man im Büro von Landesvize Landbauer auf die NÖVOG. "Es waren jene Bürgermeister eingeladen, die entlang der Bergstrecke leben. Also jene aus Annaberg und Mitterbach am Erlaufsee. Zudem wurde ganz bewusst nur eine kleine Feier abgehalten", so eine Sprecherin.