NÖ: Vorzeigegemeinde hofft auf europäischen Preis

Langegg in Vorarlberg hat einen, Steinbach an der Steyr in Oberösterreich auch, Koudum in den Niederlanden durfte sich ebenfalls schon feiern lassen – jetzt soll die Marktgemeinde Großschönau im Bezirk Gmünd im Waldviertel folgen. Die Rede ist vom Europäischen Dorferneuerungspreis, der seit dem Jahr 1990 im Zweijahresrhythmus vergeben wird. Zwar brachte Corona diesen Rhythmus etwas durcheinander, nun soll es aber wieder so weit sein.

Unter dem Motto „Lokale Antworten auf globale Herausforderungen“ duellieren sich 26 Teilnehmer um den Titel, Großschönau darf sich gute Chancen ausrechnen. Bereits seit zwei Jahrzehnten hat sich die Gemeinde dem Klimaschutz verschrieben, seit 35 Jahren wird hier die erste österreichische Umweltmesse (BIOEM) veranstaltet. Mehr als 300 freiwillige Helfer sind jedes Jahr dabei. Das Forschungs- und Kompetenzzentrum „Sonnenplatz“ und das erste Passivhaus sind ebenfalls Eckpfeiler im Bereich „Umwelt und Nachhaltigkeit“.