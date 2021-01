NÖ: Volksschülerin wurde von Auto erfasst

Nach der Alamierung wurde innerhalb des Roten Kreuzes eine umfassende Rettungskette in Gang gesetzt. So wurden der First Responder (Erstversorger) aus Vestenthal und der Rettungshubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz gemeinsam mit der Rettungswagenbesatzung aus St. Peter/Au zum Unfallort beordert. Am Unglücksort stellte sich rasch heraus, dass das Kind zum Glück nicht schwer verletzt worden war. Das Mädchen, das voll ansprechbar war, wurde erstversorgt und nach der medizinischen Abklärung mit dem Notarzt entschied man, dass die Verletzte mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht wird. Das Kind sei dann ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Steyr transportiert worden, berichtete das Rote Kreuz.