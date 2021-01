Lawinengefahr: Lebensgefährlicher Sprengeinsatz am Schneeberg

Unter lebensgefährlichen Bedingungen hat am Montag ein Aufsehen erregender Lawinensprengeinsatz auf dem Schneeberg in Niederösterreich stattgefunden. Weil das Skigebiet und die Skiroute der Salamander Sesselbahn in Losenheim auf Grund der vorherrschenden Wettersituation als massiv lawinengefährdet galt, musste der Sprengdienst des NÖ Landesfeuerwehrkommandos für eine heikle Mission angefordert werden.

Bei Eiseskälte, starkem Schneefall und Sturmböen bis zu 100 km/h mussten drei Schneebretter und Lawinen im sogenannten Fadendreieck kontrolliert gesprengt werden.