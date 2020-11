NÖ: Vier Feuerwehren bei Silobrand im Einsatz

Aktuell stehen im Bezirk Amstetten vier Feuerwehren im Brandeinsatz. Rauchentwicklung in einem Silo ließ am Montagnachmittag in der Stadtgemeinde Haag die Sirenen schrillen. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Haag, der Orte Pinnersdorf und Haindorf, sowie der Stadt St. Valentin rückten gegen 16 Uhr zu den Löscharbeiten an. Die Freiwilligen rechnen mit einem Einsatz bis in die Nachtstunden. Auch Polizei und Rettung sind am Einsatzort.