NÖ und Wien: Schulterschluss statt Rivalität in der Wirtschaft

Drehscheibe Flughafen

Eine entscheidende Rolle soll dabei der Flughafen Wien-Schwechat spielen, an dem beide Bundesländer mit jeweils 20 Prozent beteiligt sind und der als großer Standortvorteil gesehen wird. Dort hat etwa im Jahr 2019 die Investitionsplattform Plug and Play ihr europäisches Headquarter errichtet. Mit Wien und NÖ als Kooperationspartner.

Diese Plattform für Start-ups passt zu den Zielen, die sich Hanke und Danninger gesetzt haben: Start-ups sollen ein Kernthema sein, weil schon jetzt 40 Prozent der Unternehmensgründungen in Österreich in der Ostregion stattfinden. Einen weiteren thematischen Fokus will man bei den Betriebsansiedelungen auf den Bereich „Life Sciences“ (Biowissenschaften) legen, weil hier Wien und das Umland schon jetzt einiges bieten können.

Gegenseitige Vermarktung

Letztendlich soll es aber nicht nur um eine gemeinsame, sondern auch um eine gegenseitige Standortvermarktung gehen. Findet ein Unternehmen in Wien keinen passenden Platz, sollte nach NÖ vermittelt werden – und umgekehrt. Oder es wird gar das Doppel angeboten: Produktion in NÖ, Büro-Headquarter in Wien.

Wegen Corona ist die internationale Standortvermarktung teilweise ins Stocken geraten. Danach will man wieder voll durchstarten, nicht nur in Deutschland. Danninger: „Wir sind überzeugt, mit einer gemeinsamen Kooperation können wir mehr erreichen. Damit haben wir für Unternehmen jeder Größe und Branche das richtige Angebot.“