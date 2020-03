130 Jahre Niemetz: Zu Besuch bei der Schwedenbombe

Was sofort auffällt: Viel Handarbeit und Fließbandarbeit, wie es sie schon in den 1970-er Jahren gab. Maschinen unterstützen noch die Menschen, nicht umgekehrt. Die cremig-schaumige Masse wird von Konditoren nach der streng geheimen und seit 1926 unveränderten Rezeptur in der Küche täglich frisch zubereitet und in große Bottiche gefüllt. Mitarbeiterinnen befördern den Inhalt in automatische Spritz-Maschinen, die den ausgestanzten Waffeln den "Gupf" aufsetzen.