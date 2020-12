NÖ: Ringen um Öko-Wirtschaft und Sicherheit im Erholungswald

Im neuen Stadtwald muss hingegen die Stadt als Eigentümer selbst agieren. In der im Vorjahr um 3,9 Millionen Euro gekauften 200 Hektar großen Forstheide sollen Sicherheit und Erholungsdrang der Amstettener unter einen Hut gebracht werden. Dennoch soll dort nicht das große Bäumefällen passieren, sondern eine möglichst ökologische Waldpflege aufgezogen werden. „Wir werden einen Hubsteiger einsetzen und Bäume einkürzen, statt sie umzuschneiden. Andere bleiben als Totholz stehen“, kündigt Hörlezeder an. Ein Konzept für ein Öko-Waldmanagement wurde beauftragt. Massiver müssen in der Forstheide die Motorsägen entlang der Rudolfsbahn der ÖBB zum Einsatz kommen. An der Bahntrasse sind größere Baumentnahmen aus Sicherheitsgründen unumgänglich, bedauert der Stadtvize. W. Atzenhofer