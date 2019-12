Bürgermeister bemängeln steigende Belastung und mehr Anfeindungen

Die höhere Belastung hat den Ergebnissen zufolge auch damit zu tun, dass die Notwendigkeit zum Kommunizieren zwischen Gruppen in der Bevölkerung zugenommen hat. "60 Prozent bestätigen das", sagte Paul Unterhuber, Geschäftsführer vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Demox Research, das die Umfrage durchführte. Als Gründe für von den Bürgerinnen und Bürgern eingeforderte Erklärungen nannten die Bürgermeister etwa mangelnden Respekt gegenüber dem Amt (68 Prozent), weiters zunehmende Aggressivität im Umgang miteinander (65 Prozent) und generell ein kühleres gesellschaftliches Klima (64 Prozent). Bürgermeisterinnen sehen sich von diesem Umstand besonders stark belastet.

Verantwortung hat zugenommen

Mehr als 70 Prozent der Bürgermeister sind der Meinung, die Verantwortung habe zugenommen und sei oft nicht verhältnismäßig. Mehr als 80 Prozent finden sich in der Position, Rede und Antwort zu stehen für politische Entscheidungen, die auf Gemeindeebene nicht beeinflussbar sind.

Das kritisierte auch Riedl: "Am Ende heißt es Ausfallshaftung übernehmen für jede politische Ansage, egal ob in Brüssel, in Wien oder in einer Landeshauptstadt." Eine Forderung des Gemeindebundes lautet daher, dass Entscheidungen auf Regierungsebene auf Gemeindeebene umsetzbar sein müssen. Eine Liste mit konkreten Wünschen sei an die Regierungsverhandler übergeben worden, so Riedl.