Auf einen Wunsch mit dem Wiener Bürgermeister

Warten auf ein Foto

Ein junger Bursch aus dem nahen Gemeindebau ebenso wie eine ältere Dame mit Hut. Oder die beiden jungen Männer, die in Meidling am Sozialamt arbeiten. Sie alle warten geduldig, bis sie an der Reihe sind und Ludwig mit ihnen für ein gemeinsames Foto posiert.

Ein Bild mit dem Wiener Bürgermeister – dafür sind die meisten Leute gekommen. Der eigentliche Zweck, zu dem Ludwig beim Schöpfwerk aufkreuzt, ist jedoch ein anderer: Er veranstaltet hier seinen „ Wunschpunsch“. Der Name ist Programm: Menschen können dabei dem Bürgermeister, der sich kommendes Jahr der Wahl stellen muss, bei einer Tasse Punsch ihre Anliegen anvertrauen. Gestern fand der erste solche Abend statt. In den nächsten Wochen werden weitere in anderen Bezirken folgen.

Etwa 50 bis 60 Menschen sind der Einladung gefolgt. Zum Beispiel Jutta Mailänder. Sie ist gekommen, um sich bei Ludwig über die Schwierigkeiten alleinerziehender Mütter zu beklagen, wenn diese in eine Gemeindewohnung ziehen wollen.