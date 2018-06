Lebensgefahr nach Orkan: Parks gesperrt

Ein Video hat sich nach den schweren Unwettern in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet. Es zeigt, wie 600 Kilogramm schwere Siloballen in einer Sturzflut an einem Haus vorbei treiben. Dieses Anwesen in Otterthal gehört Rosemarie und Peter Feuchtenhofer. Die kleine Ortschaft am Wechsel war am Dienstag einer der betroffensten Orte in dem zum Katastrophengebiet ausgerufenen Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich.

Sturzbäche aus den umliegenden Bergen haben 21 Häuser und Anwesen in der Ortschaft geflutet.

„Die Heuballen sind wie Wasserbälle vorbei geschwommen. Das Erdgeschoß war bis zu einer Höhe von 115 cm überflutet, der Keller stand bis zur Decke unter Wasser“, erzählt Rosemarie Feuchtenhofer. Als das Wasser bereits hüfthoch war, musste die gesamte Familie samt Hund „Charlie“ aus dem landwirtschaftlichen Anwesen gerettet werden. Alle Habseligkeiten aus dem Erdgeschoß fielen der Flut zum Opfer.

Was die Familie fasziniert ist die Welle der Hilfsbereitschaft. „Nicht nur die Feuerwehr, auch wild fremde Menschen sind gekommen um uns zusammen räumen zu helfen“, sagt die Betroffene.

Dramatische Lage

Doch kaum waren die ersten Schäden am Mittwoch beseitigt, öffnete der Himmel erneut seine Schleusen. Eine derart dramatische Situation habe es seit Jahrzehnten nicht gegeben, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Nach starken Regenfällen kam es erneut in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt zu großräumigen Überflutungen. In den betroffenen Gebieten im Wechselgebiet gingen mehrere Muren ab, wieder wurden Keller überflutet. Erneut standen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von zwei Katastrophenhilfszügen.



Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war in gewissen Regionen bereits am Dienstag binnen drei Stunden so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Monat. Rekordhalter war Puchberg am Schneeberg mit 116 Millimeter, in einem durchschnittlichen Juni sind es in dem Bereich etwa 120 Millimeter. Neben Teilen der Steiermark sowie dem Mittel- und Südburgenland war vor allem Niederösterreich von den Unwettern am stärksten betroffen. In den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt, Zwettl, Krems oder Gmünd waren an insgesamt 350 Einsatzorten etwa 1100 Feuerwehrleute stundenlang beschäftigt.



Das österreichische Blitzortungssystem Aldis registrierte heuer bereits rund 66.000 Blitzeinschläge in Österreich. Das ist der stärkste Start in die Blitzsaison seit dem Jahr 2009. Damals schlug bis Anfang Juni knapp 80.000 Mal der Blitz ein.