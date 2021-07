NÖ: Traktorfahrer bei Unfall auf Wiese geschleudert

Eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Scheibbs lenkte Dienstagfrüh ihren Wagen auf der L 92 von Gresten kommend in Richtung Randegg. Laut Zeugenaussagen habe ein vor ihr fahrender Pkw einen Traktor überholt und die Pkw-Lenkerin wollte die Zugmaschine ebenfalls überholen. Beim Ausscheren hat sie einen entgegenkommenden Pkw wahrgenommen und dürfte dann versucht haben, sich wieder hinter dem Traktor einzuordnen. Dabei touchierte das Auto den Traktor am hinteren Anbau und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem wuchtigen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs gelenkt wurde.

Traktorfahrer

Durch das unvermutete Auffahren des Pkw’s am Heck kam auch der Traktorlenker in eine schlimme Situation. Das Fahrzeug drehte sich um etwa 160 Grad gedreht und der Lenker, ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten, wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Er kam in der angrenzenden Wiese zu liegen und musste später mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs geflogen.