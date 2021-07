Gauner hackten Handy: 6.000 SMS ins Ausland verschickt

Dass sich sein Mobiltelefon verselbstständigt hatte, merkte ein Niederösterreicher zunächst gar nicht. Erst als der Mobilfunkbetreiber den Anschluss kappte, weil eine Forderung von fast 900 Euro ausständig war, dämmerte es dem Mann, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein muss. Tatsächlich hatte das Handy mehr als 6.000 SMS ins Ausland verschickt, weil eine Schadsoftware das System ausgetrickst hatte.

„Neues Voicemail“ ist in der SMS zu lesen, die derzeit an Menschen im deutschen Sprachraum geschickt wird. Enthalten ist ein Link, unter dem die Sprachnachricht abzurufen sei. Klickt man drauf, gelangt man zu einer gefälschten Seite eines Mobilfunkbetreibers und wird aufgefordert, zum Abhören der Nachricht eine App herunterzuladen. Die App enthält Schadsoftware, mithilfe derer Betrüger an die Daten der Opfer gelangen wollen.