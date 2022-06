NÖ: Spraydose explodierte und verletzte zwei Jugendliche schwer

Der 14-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs musste nach der Erstversorgung vom Team des in Ybbsitz stationierten Notarzthubschraubers Christophorus 15 in das Sozialmedizinische Zentrum (SMZ) Ost nach Wien geflogen werden. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich wurde mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs transportiert.