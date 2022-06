Bio-Reis wächst in Niederösterreich vor der Haustüre

„Ich hätte nie gedacht, dass die Idee so boomt“, kann Gregor Neumeyer rückblickend sagen. Als er 2015 die Landwirtschaft seines Vaters in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) übernahm, stand für ihn fest: Er will den Betrieb wirtschaftlich nachhaltig führen. Gute Ideen mussten also her, Liebhaberprojekte waren Neumeyer zu wenig. Dass er sein Glück jedoch ausgerechnet im Anbau von Bio-Reis finden würde, hätte sich der Gründer von „ÖsterReis “ selbst nicht vorstellen können.

Tatsächlich hat sich die Kultivierung von Reis aber als genialer Schachzug erwiesen: Die Nachfrage bei den Kunden ist groß, und immer mehr Landwirte aus der Region wollen zu den Vertragspartnern von „ÖsterReis“ gehören. Zudem ist eine maschinelle Ernte möglich. Dabei steht der Mittelkornreis nicht – wie man es von Asien kennt – unter Wasser, sondern wird trocken angebaut.

„Die Flutung dient nur dazu, das Unkraut zu unterdrücken“, erklärt Neumeyer. In Gerasdorf wird das händisch erledigt, dafür hat man aber einen anderen entscheidenden Vorteil: Der Reis ist frei von Arsen, das durch die Wässerung in die Pflanze gelangt.