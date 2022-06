Trend Pilzzucht: Von der Petrischale auf den Teller

Pilzzucht: In Reisers Betrieb werden Sägespäne mit Getreide, Sojabohnen und Kalk gemischt. Dieses Nährsubstrat für die Pilze wird hocherhitzt und in einem Reinraum in Filterbeutel abgefüllt. Dazu kommt dann die Getreidebrut. Dabei handelt es sich um gekochtes und sterilisiertes Getreide, das mit Pilzmyzel geimpft wird. In dem verschweißten Beutel beginnen die Pilze zu wachsen.

13Wochen dauert die sogenannte Fruchtung bei Shiitake, vier bei Kräuterseitlingen, dann wird der Beutel geöffnet. Nach weiteren zwei bis drei Wochen werden die Pilze geerntet.