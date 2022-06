NÖ: SPÖ lehnt Pflegepaket des Bundes konsequent ab

In der dienstägigen Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung lehnten die beiden SPÖ-Mitglieder LH-Stellvertreter Franz Schnabl und Landesrätin Königsberger–Ludwig eine positive Stellungnahme zur Bundespflegereform ab. Statt eines vollumfänglichen Planes, habe die schwarz-grüne Regierung ein Stückwerk vorgelegt, lautete der Grundtenor der Kritik.

„Wir SPÖ-Regierungsmitglieder anerkennen zwar, dass mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen einzelne Verbesserungen im Pflegebereich in Aussicht gestellt werden, trotzdem bleibt es ein Stückwerk ohne qualitativen Plan im Hintergrund“, begründeten Schnabl und Königsberger-Ludwig ihr Nein zur Stellungnahme des Landes NÖ zu den Gesetzesentwürfen. Schnabl bemühte einmal mehr seinen bekannten SPÖ-Spruch: „Zu wenig, zu spät, zu zögerlich“. Eine echte Reform im Pflegebereich sei notwendig - ein großer Wurf, anstatt des Drehens an kleinen Rädchen, so die roten Regierungsmitglieder in NÖ, die damit die Kritik der Bundes-SPÖ weitertragen.

Baustelle in NÖ

Die SPÖ in NÖ habe außerdem ein Pflegeprogramm mit 17 Bausteinen vorgestellt, das nun auch Schritt für Schritt in den Landtag eingebracht werde, kündigte Schnabl an. Gerade in einer Zeit massiver Teuerung sei es wichtig strukturelle Reformen und eine grundsätzliche Neuausrichtung nach den neuesten Erkenntnissen und Bedürfnissen im Bereich der Pflege umzusetzen, forderte Schnabl. Er orte auch in NÖ im System der Pflege eine „gehörige Baustelle“. „Im ganzen Land erzählen mir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die im System arbeiten, pflegende Angehörige oder zu Pflegende sind, von Umständen, die so länger nicht hinzunehmen sind", so Schnabl. Schlechte Bezahlung, fehlende Voraussetzungen in der Ausbildung und in Dienstverhältnissen, die keine Planbarkeit zulassen, seien nur einige Schlagwörter.