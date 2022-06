Gemeinde warnt vor Vergewaltiger: Schon zwei Frauen als Opfer

Die Gemeinde warnt vor allem ihre weiblichen Bürger zu größter Vorsicht. In der Thermalgemeinde Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt ist es vergangene Woche zu einem brutalen Übergriff auf eine 61-jährige Frau gekommen. Die Einwohnerin wurde abends beim Gassi gehen mit ihrem Hund von einem unbekannten Mann überwältigt. Der Angreifer zerrte das Opfer in einen Grünstreifen und versuchte die Frau zu vergewaltigen. Die 61-Jährige wehrte sich mit Leibeskräften und wurde bei der Attacke verletzt. Dem Täter gelang schließlich die Flucht.

Mittlerweile ist auch ein zweiter Fall bekannt geworden. Ein Übergriff auf eine zweite Frau wurde ebenfalls angezeigt. Die Ermittlungen laufen wegen Vergewaltigung und im zweiten Fall wegen versuchter Vergewaltigung.

Ermittler für Sittlichkeitsdelikte des nö. Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen. Aus taktischen Gründen hält man sich mit Informationen derzeit zurück. Die Gemeinde hat jedoch eine Warnung an alle Bürger auf ihrer Homepage veröffentlicht. "Auf eine besondere notwendige Wachsamkeit während der Nachtstunden wird aufgrund eines einmaligen Vorfalls hingewiesen. Es kam zu einen Übergriff auf eine Frau. Die Gemeinde ist in Dauerkontakt mit der Kriminalabteilung des Landes Niederösterreich und kann aus verschiedenen Gründen derzeit keine weiteren Mitteilungen abgeben. In den nächsten Tagen werden aber rechtzeitig Informationen erfolgen", heißt es von Seiten der Gemeindeführung und Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP).