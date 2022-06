Kassiererin blickte in Gewehrlauf: Duo nach Raub im Bezirk Neunkirchen in Haft

Nach umfassenden Erhebungen gelang es den Ermittlern der Tatort- und Raubgruppe des NÖ Landeskriminalamtes die Fahrzeugtype des möglichen Fluchtfahrzeuges festzustellen. In Zusammenarbeit mit der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Neunkirchen wurde das mutmaßliche Täterfahrzeug auf einem Parkplatz in Neunkirchen aufgefunden.

Durch Observationen und weitere Erhebungen forschten die Kriminalisten einen 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen als Beschuldigten aus. Bei der Hausdurchsuchung am 23. Juni konnte die beim Raubüberfall verwendete Tatwaffe (Lauf eines Kleinkalibergewehrs) sowie diverse Gewehrpatronen sichergestellt werden.

Am selben Tag wurde ein 26-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden nach einem Einbrüchen in ein Fahrradgeschäft in Natschbach-Loipersbach sowie in einen Pferdeeinstellhof in Peisching von Bediensteten der Polizeiinspektion Neunkirchen festgenommen.

Der 26-Jährige soll bei dem Raubüberfall auf die Tankstelle als Komplize agiert haben.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurden die beiden Beschuldigten in den Nachtstunden des 24. Juni in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten dauern noch an.