46-Jähriger soll nach Streit in Niederösterreich Schusswaffe gezückt haben

Am vergangenen Samstag soll es am Nachmittag im Stadtgebiet Wiener Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 47-Jährigen gekommen sein. Der Jüngere zog in weiterer Folge offenbar eine Schusswaffe und bedrohte den anderen Mann damit.

Verletzungen

Danach habe der Wiener Neustädter laut Angaben der Polizei mehrmals mit der Schusswaffe in den Gesichtsbereich des 47-Jährigen geschlagen und diesen dadurch verletzt. Der Tatverdächtige versuchte danach zu flüchten, konnte jedoch am Grenzübergang Klingenbach durch Bedienstete des Einsatzkommando Cobra festgenommen werden.

Der 46-jährige Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.