Cobra-Einsatz in Korneuburg: Mann hat sich in seiner Wohnung verschanzt

Seit dem Morgen herrscht in der Korneuburger Hovengasse Ausnahmezustand: Die Cobra und eine Verhandlungsgruppe sind im Einsatz, die Straße wurde abgesperrt. Die Polizei wurde alarmiert, da sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt hat. Er sollte delogiert werden. Als ein lauter Knall in seiner Wohnung zu hören war, wurden die Spezialkräfte hinzugezogen.

"Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gehen wir in solchen Fällen auf Nummer sicher und greifen auf spezielle Einsatzkräfte zurück", sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Diese können im Ernstfall eingreifen. Es sei jedoch niemand verletzt worden, betont Schwaigerlehner. Noch ist der Einsatz im Laufen, für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.