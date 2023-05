Zu einem Drittel von der Schulgemeinde und zu Zweidrittel vom Land NÖ finanziert, wird die Schulsozialhilfe in NÖ derzeit in 122 Pflichtschulen, in 16 AHS und in allen 18 Landesberufsschulen angeboten. In der Jugendbetreuung kundige Sozialhelfer sind im Ausmaß von 24 Vollzeitäquivalenten tätig.