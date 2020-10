NÖ: Sorge um erkrankte Arbeitslose

Im durch die Corona-Krise mitverursachten „Heer der Arbeitslosen“ steigt die Gruppe jener, die aufgrund körperlicher und gesundheitlicher Gebrechen ihren einstigen Job nicht mehr ausüben können, massiv an. 14.474 in NÖ arbeitslos Gemeldete sind von Einschränkungen betroffen. Weshalb Arbeitsmarktservice (AMS) und Pensionsversicherungsanstalt (PVA) die berufliche Rehabilitation zu einem Kernthema gemacht haben.

Neben den klassischen Erkrankungen, wie etwa Schäden am Stützapparat, sei die Zunahme der psychischen Erkrankungen ein Hauptgrund für den Bedarf an der beruflichen Reha, schilderte der Präsident der Arbeiterkammer NÖ, Markus Wieser. „Rasch wieder in den Arbeitsprozess zurückzukehren, bedeutet für sie natürlich Einkommen und Teilhabe am Arbeitsmarkt und auch an der Gesellschaft“, so Wieser am Rande der Enquete „reha-now“. Initiativen dafür unterstützt auch die Wirtschaftskammer, um Fachkräfte in den Betrieben zu halten, versicherte NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.