Capgemini-Chef: "Arbeitskultur verändert sich massiv"

Corona wirbelte mit einem Schlag den Arbeitsalltag durcheinander. Beim Beratungsunternehmen Capgemini in Wien (167 Beschäftigte) war es üblich, dass sich Mitarbeiter am Freitag nach Dienstschluss auf ein gemütliches Bier trafen. Seit März sitzen sie fast alle zu Hause vor dem Bildschirm.

Deshalb aufs Bier verzichten? Nein, einzelne Teams treffen sich nun jeden Freitag auf ein „virtuelles Bier um 4“ und tauschen sich via Videocall am Bildschirm aus. Während viele das kollaborative Arbeiten vom Homeoffice aus noch als vorübergehende Ausnahme in Zeiten der Pandemie betrachten,betrachtet es Capgemini-Chef Bernd Bugelnig als fixen Bestandteil der neuen Arbeitswelt. „Arbeitswelt und Arbeitskultur verändern sich derzeit massiv, aber es wird noch nicht von allen wirklich ernst genommen“, so Bugelnig zum KURIER.