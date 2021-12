NÖ: Personelle Neuordnung in ÖVP rasch umgesetzt

Am heutigenTag der Angelobung des bisherigen Zweiten Präsidenten des NÖ Landtags, Gerhard Karner, zum Innenminister im Kabinett von Bundeskanzler Karl Nehammer schloss auch die ÖVP in Niederösterreich bereits die offenen Reihen wieder. Per Umlaufbeschluss wurde vom ÖVP-Landesparteivorstand am Sonntag einstimmig die Rochade und der Aufstieg dreier Mandatare beschlossen, die Positionen beziehen, die durch Karners Aufstieg in die Bundesregierung frei wurden.

Man habe Persönlichkeiten nominiert, „die sich höchste Anerkennung erarbeitet haben“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Vorstellung der drei Kandidaten, deren Namen vom KURIER bereits am Samstag genannt worden waren. Der bisherige stellvertretende ÖVP-Klubobmann und Melker Langzeitabgeordnete Karl Moser wird bei der Landtagssitzung am Donnerstag zur Wahl zum Zweiten Landtagstagspräsidenten vorgeschlagen. Mosers Name sei sofort festgestanden, als sich die Frage nach einem Amtsnachfolger für Karner stellte, berichtete Mikl-Leitner.