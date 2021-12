Antrag abgewiesen: Behörde bestätigt Beschwerde gegen Bürgermeister

Im aktuellen Konflikt wurde der zuerst verweigerte SPÖ-Antrag zur Verbesserung von Sport- und Jugendeinrichtungen im Gemeinderat dann doch im September gemeinschaftlich beschlossen. Das von der Behörde bemängelte Fehlverhalten Haberhauers wird von der SPÖ an den Pranger gestellt. SPÖ-Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig, sieht die Angelegenheit als Beweis, dass sich das politische Miteinander seit dem Machtwechsel zur schwarzgrünen Stadtregierung verändert habe.

„Bürgermeister Haberhauer hat entweder aus mangelndem Demokratieverständnis oder Unwissen das Minderheitenrecht ignoriert und somit - trotz mehrmaligem Hinweis der SPÖ Fraktion - riskiert, dass wichtige Gemeinderatsbeschlüsse verhindert werden“, so die SPÖ-Landesrätin. Sie erwarte, dass sich Haberhauer entschuldigt. Dass die SPÖ in den vergangenen Monaten nahezu alle Projekte in Amstetten mit scharfer Oppositionspolitik kritisiert, lässt sie in ihrem Facebook-Statement unerwähnt. Auch Amstettens SPÖ-Chef Riegler beklagt das fehlende Miteinander, über alle die andere Meinung seien würde einfach „drübergefahren“.

Antrag nachgeholt

Bürgermeister Haberhauer gesteht ein, einen Fehler gemacht zu haben, „bei dem Dritte aber nicht zu Schaden kamen“. Weil für die 250.000 Euro schweren Antrag der SPÖ die Bedeckung im Budget gefehlt hat, habe er den Punkt zurückstellen lassen, schildert er. Und auch er bemüht das „Miteinander“. Man hätte den Antrag ja im Vorfeld emotionslos besprechen können, meint er.