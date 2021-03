NÖ: Ötscherland-Bezirk bereitet Ausreisekontrollen vor

Am Dienstag war die Inzidenzzahl auf 449 Fälle in die Höhe geschossen. „Wir liegen kontinuierlich über der 400er-Grenze. Gesetzte Gegenmaßnahmen haben in den betroffenen Gemeinden Wirkung gezeigt. Aber dann sind die Infektionszahlen in den anderen Gemeinden in die Höhe geschnellt“, sagt Seper. Sechs bis sieben Gemeinden liegen permanent über der 400er-Grenze, etliche andere beständig über der 300 Infizierte im Siebentageschnitt pro 100.000 Einwohner.

„Es zeigt sich, dass das Virus flächendeckend aktiv ist und die Ansteckungsgefahr höher ist als im Vorjahr“, berichtet Seper. Die britische Virusmutation sorge dafür, dass nicht wie im Vorjahr ein bis zwei Familienmitglieder angesteckt werden, sondern alle, sobald eine Infektion vorliegt.