NÖ: Neuschnee sorgt für turbulenten Wochenstart

Heftige Schneefälle, die am frühen Montagmorgen eingesetzt haben, sorgen im Mostviertel für einen turbulenten Wochenstart für die Straßenmeistereien und auch die Feuerwehren. Auf schneeglatten Fahrbahnen rutschen zahlreiche Pkw und Lkw in den Straßengraben oder blieben hängen.

So wurde die Feuerwehr Scheibbs am Morgen nach zwei Stunden im Einsatz am Vormittag gleich wieder zu Lkw-Bergungen alarmiert. Die Schwerfahrzeuge waren auf der Anschlussstelle Scheibbs-Mitte zur B25 nicht mehr von der Stelle gekommen. Gegen 8 Uhr Früh war ein Laster unweit der Scheibbser-Keramik-Produktion mit den Vorderreifen in den Graben geraten. Der Lkw-Zug konnte weder vor noch zurück. Die Feuerwehr rückte mit dem Teleskopladefahrzeug aus und zog den Laster aus dem Graben. Im Laufe des Vormittags waren dann noch weitere Lkw an dieser Stelle auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen.

Viele Einsätze

Zu Fahrzeugbergungen mussten im westlichen Mostviertel die Feuerwehren im Bezirk Amstetten auch in Aschbach und Krenstetten, in Konradsheim, in Wallsee oder Haidershofen oder auch in Marbach oder Blindemarkt im Bezirk Melk ausrücken.