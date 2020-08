NÖ: Nackter Lenker zerstörte sein Auto bei Crash

Am frühen Freitagmorgen demolierte ein Pkw-Fahrer in Feuersbrunn in der Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) bei mehreren Kollisionen seinen Wagen.

Weil der Lenker nach Erzählungen von verdutzen Zeugen unbekleidet aus seinem schwer beschädigten Auto gestiegen war und sich dann auf und davon machte, gibt der kuriose Crash Rätsel auf.