Von Auto angefahren: Schwerer Unfall beim Race Around Austria

Der Neuseeländer Felix Meo hat sich im Race Around Austria (RAA) bei einem Unfall mit einem PKW schwer verletzt. Wie sein Team Vorarlberg-Santic berichtete, sei Meo am Donnerstag in Schrattenberg (NÖ) vor dem Linksabbiegen von hinten von einem schnell fahrenden PKW niedergestoßen worden. Dabei habe er sich das linke Handgelenk und die Mittelhand gebrochen sowie unter anderem Muskelrisse erlitten.