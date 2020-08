Bürgermeister beging nach Unfall Fahrerflucht

Alois Zetsch macht auf Nachfrage keinen Hehl aus dem Zwischenfall. „Ich war beruflich in der Nacht unterwegs und übermüdet und habe den Lichtmast niedergeführt. Nachdem ich gewusst habe, dass die Beleuchtung der Nachbargemeinde gehört, habe ich es am nächsten Tag gemeldet und komme auch für den Schaden auf“, so der Ortschef.

Nichts unter den Tisch gekehrt

Er habe einfach nicht daran gedacht, den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. „Im Nachhinein betrachtet, ein Fehler“, so Zetsch. Der negative Alkotest am nächsten Tag spreche für ihn, so der Bürgermeister. Wenn er etwas getrunken hätte, wäre Restalkohol festgestellt worden. „Man kann also nicht sagen, dass irgendetwas unter den Tisch gekehrt wurde“, erklärt Zetsch.