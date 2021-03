NÖ: Marathon mit fünf Unfalleinsätzen an nur einem Tag

Denn um Mitternacht standen die Feuerwehrleute mit dem schweren Bergekran noch immer auf der Westautobahn im Einsatz.

Im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde war auf Höhe Krahof ein Sattelzug in den Straßengraben gestürzt. Die schwierigen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Linz zwischen Amstetten Ost und West, gemeinsam mit den Feuerwehren St. Georgen/Y. und Krahof, dauerten Stunden.

Autobahnsperre

Vor Mitternacht musste dann die A1 auf dieser Fahrtrichtung komplett gesperrt werden, um das Schwerfahrzeug aus dem Graben heben zu können. Der bei dem Crash verletzte Lkw-Chauffeur hatte sich noch selbst aus der Fahrerkabine befreien können.