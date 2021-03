Flying Barman, Sushi-Koch und jetzt auch Schlosswirt

Um die zehn Prozent des früheren Umsatzes können Gelbmann und seine Lehrlinge mit den Alternativ-Angeboten erwirtschaften. Dass seine Auszubildenden dabei eine Extra-Lektion in Kreativität und kulinarischer Handwerkskunst lernen, freut ihn dabei besonders. Auch die Corona-Unterstützung des Bundes helfe, die Situation zu bewältigen.

Mit dem Weinlokal „Stehachterl“, der Klub-Disco „K1“, dem „Yellow“ oder der Business-Lounge des Fußball-Klubs SKU, ist Gelbmann Amstettens Szenewirt Nummer eins. Und schon steht der nächste Coup an. Mit 1. April startet er im Schloss Ulmerfeld an den Wochenenden einen Heurigenbetrieb mit regionalen Getränken und Speisen. In Kombination mit dem in Ulmerfeld-Hausmening gerade in Bau befindlichen Veranstaltungszentrum „Wirkstatt“ plant Gelbmann im Schloss auch ein Kulturprogramm aufzuziehen.