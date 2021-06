In der neuen „Export-und Internationalisierungsstrategie 2027“ ist geplant, die seit der EU-Ostöffnung vor 17 Jahren in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Polen und Rumänien betriebenen eigenen ecoplus-Stützpunkte zu schließen. 380.000 Euro Einsparung werde das bringen, rechnete Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger vor. Im Gegenzug hat das Land einen Fördertopf von einer halben Million Euro geschaffen, aus dem Betriebe bei ihren ersten Messeauftritten im Ausland unterstützt werden.

Es gelte Betriebe zu motivieren in den Export ihrer Produkte einzusteigen, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In der Krise habe sich gezeigt, dass Unternehmen, die auf mehreren Absatzmärkten aktiv sind, schneller wieder Fuß fassen können. Auch bereits aktive Exporteure wolle man zur Erweiterung ihrer Märkte motivieren, so Mikl-Leitner. ecoplus und Wirtschaftskammer sollen mit ihren Experten für Exportwirtschaft und intensiver mit den 100 österreichischen weltweiten Außenwirtschaftszentren auch den industriellen Topbetrieben helfen, in Asien oder den USA Fuß zu fassen.

Die Exportwirtschaft sei in NÖ eine Säule des Wohlstands waren sich Mikl-Leitner, Danninger und WK-Präsident Wolfgang Ecker einig. 10.000 Firmen exportieren bereits. Jeder zweite verdiente Euro kommt aus dem Export, der jeden vierten Arbeitsplatz absichert.