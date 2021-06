Kurioser Streit um 18.690 Seiten Papier in St. Pölten

Er kritisiert, dass "die Digitalisierung ziemlich spurlos am Magistrat der Stadt St. Pölten vorbeigegangen" sei, "denn anders ist nicht zu erklären, warum der Entwurf extra ausgedruckt werden musste. Man hätte ihn auch sehr einfach über das Online-Portal für die Gemeinderäte verteilen können, wo ja auch die Berichte und Unterlagen zu den jeweiligen Sitzungen hochgeladen werden".

Sein Fazit: "Eine digital durchsuchbare Version wäre transparenter, einfacher zu kontrollieren und nachzuvollziehen und dem heutigen Stand der Technik entsprechend."

"Politische Inszenierung"

Im Magistrat zeigt man sich - vornehm formuliert - verwundert über die Ausführungen Formaneks. "Wir erachten eine sachliche Diskussion zum Inhalt des Rechnungsabschlusses vom Coronajahr 2020 als sinnvoll, wogegen hier über die Papierqualität und Umfang von ebendiesem diskutiert wird. Dabei dürfte es sich um eine Aktion zur reinen politischen Inszenierung handeln – und das um jeden Preis", heißt es aus dem Rathaus.

Grundsätzlich sei es so, dass der Bericht jeder Fraktion zugeschickt wurde, berichtet ein Sprecher. "Die Zustellung an jede im Gemeinderat vertretene Fraktion ist rechtlich geregelt, darüber hinaus wurde jeder Mandatar in der Vergangenheit auf Wunsch der Fraktionen mit einem eigenen Exemplar zur Beschlussfassung ausgestattet."