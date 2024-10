NÖ: Heulender Wolf vor Terrassentür schockte junge Mutter

Nach der mutmaßlichen Wolfsattacke auf einer Weide mit letztendlich 14 toten Schafen in Ybbsitz in der Vorwoche, kam es Donnerstagabend in der Nachbargemeinde Hollenstein (Bezirk Amstetten) zur nächsten dramatischen Situation.

Von der Mutter noch am Abend verständigt, habe sie gleich in der Nacht das Ersuchen um einen Entnahmebescheid bei der Behörde gestellt, so die Ortschefin. Die Ängste in der Bevölkerung könne sie nachvollziehen, so die Ortschefin. Gemeinsam mit der Betroffenen füllte sie heutigen Freitag das Sichtungsprotokoll aus.

Mit der früheren Dunkelheit am Abend würden sich die Sichtungen häufen, weil sich das Tier auch früher in die Nähe der Siedlungen traue, glaubt die Bürgermeisterin. Aufgehalten habe sich das Tier aber schon den ganzen Sommer in der Gegend, ist sie überzeugt.

Neun tote Schafe

Schon im vergangenen Juli gab es im Gemeindegebiet von Hollenstein Wolfsalarm, als am Königsberg insgesamt neun Lämmer und Schafe auf zwei Bauernhöfen von einem Wolf getötet oder schwerstverletzt worden waren. Zu der in der Vorwoche in Ybbsitz passierten Attacke auf der Schafweide unweit eines Gehöfts liegen noch keine DNA-Ergebnisse vor.

Wie im Sommer und zuletzt nach der blutigen Attacke in Ybbsitz sowie jetzt nach dem Geheul beim Wohnhaus fordert der Verein Wolfstop rasch eine schärfere Vorgangsweise gegen Wölfe in NÖ. Schon im Frühjahr habe man Vorschläge unterbreitet, in welche Richtung die im Vorjahr in NÖ beschlossene Wolfsverordnung nachjustiert werden müsse, sagte Wolfstop-Sprecher Gerhard Fallent. Vorfälle, wie jener bei einem Wohnhaus in Hollenstein seien untragbar.