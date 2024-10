Die Attacke dürfte erst am Morgen im dichten Nebel passiert sein, glaubt Schafzüchter Oismüller. Im ohnehin dünn besiedelten Gebiet habe niemand etwas vom Blutbad mitbekommen.

Für ihn sei es schockierend gewesen, die toten Tiere, aber auch die am Hinterteil und am Hals schwer verletzten und blutenden Tiere anzutreffen, schildert Oismüller, der die Tiere von ihren Qualen erlösen musste. Die Amtstierärztin habe später DNA-Proben genommen, um festzustellen, ob tatsächlich ein Wolf am Werk war. Jäger glauben, dass nur ein Tier am Werk war. "Komisch ist, dass sie auf keiner einzigen Wildkamera einen Wolf wahrgenommen haben“, so der Bauer.

Zwar habe es in der Region im Sommer in benachbarten Hollenstein und im kleinen Wallfahrtsort Maria Seesal Berichte über wahrgenommene Wölfe gegeben, aber in der Ybbsitzer Gemeinde war es bislang ruhig, sagt Oismüller.

Er hält im Familienbetrieb insgesamt 300 Schafe und ist auf Milchproduktion spezialisiert. Die Weide in der Prolling habe er jetzt vorsichtshalber geräumt. Seine Schafe lasse er jetzt nur tagsüber aus dem Stall, kündigt er an. "Fraglich ist, ob ich dann im nächsten Jahr die Tiere wieder dorthin auf die Weide bringe, so kann es jedenfalls nicht weitergehen“, sagt er.