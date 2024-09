Feuer frei auf den Wolf? Warum das Jagdverbot in der EU jetzt doch fallen könnte

Bis Anfang dieser Woche . Da kündigte nämlich Luxemburgs konservative Regierung eine 180-Grad-Wende an: War man bisher für die Beibehaltung des Schutzstatus eingetreten, kündigte die zuständige Landwirtschaftsministerin Martine Hansen an, diesen jetzt doch absenken zu wollen. Weder hat Luxemburg eine Wolfspopulation noch mit Wölfen ein Problem, aber wenn das kleine Land jetzt doch ja zum Vorschlag der EU-Kommission sagt, wäre eine Mehrheit von 15 der 27 Länder erreicht . Die erste Voraussetzung, um den Vorschlag also doch EU- weit durchzusetzen.

Die Umweltminister entscheiden

Das Gremium, in dem diese Entscheidung fällt, ist der Rat der EU-Umweltminister. Österreich ist also durch Leonore Gewessler vertreten und die hat sich bisher den immer lauteren Forderungen ihres Kollegen, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, widersetzt und sich für den Erhalt des "strengen Schutzes" stark gemacht. Unterdessen aber wurde die Debatte immer heftiger. Vertreter der Landwirtschaft erklärten, der Verlust durch Wolfsrisse sei vor allem für Schafzüchter nicht mehr tragbar, es brauche eine Freigabe der Abschüsse von Wölfen in Problemzonen. Umweltschützer verwiesen dagegen auf die Bedeutung des Wolfes, der ja über Jahrzehnte gerade im Alpenraum als ausgestorben galt, für die Artenvielfalt.

Auch in Deutschland wächst der Druck

Doch der politische Wind scheint sich zu drehen. Auch in Deutschland, das bisher auch am Schutz des Wolfes festgehalten hat, werden die Forderungen nach einer neuen Regelung im lauter. So macht sich etwa der prominente EU-Parlamentarier David McAllister, ehemals Ministerpräsident von Niedersachsen, dafür stark. Die Lage etwa in seinem Bundesland, sei "unerträglich". Noch hat die Ampelregierung in Berlin nicht reagiert.

Vorentscheidung noch in dieser Woche

Die EU-Umweltminister kommen in zwei Wochen wieder in Brüssel zusammen. Die für das Thema zuständigen EU-Botschafter, die ja die entscheidende Vorarbeit für alle Beschlüsse der Minister leisten, haben noch diese Woche eine Sitzung. Ob der Vorstoß aus Luxemburg dann tatsächlich die Mehrheit endgültig ins Kippen bringt, wird sich dann zeigen. Umweltschützer sind jedenfalls alarmiert. Sie haben sich ja schon im Mai in einem offenen Brief an die EU-Botschafter gewandt. Für die Entscheidung, den Wolf zum Abschuss freizugeben, gebe es keinerlei wissenschaftliche Grundlage.