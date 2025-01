NÖ: Großer Indoor-Spielplatz beim Tierpark als Ganzjahresattraktion

Ein neues Indoor-Spiel-Dorado beim Tierpark Haag soll Besuchern der nächstjährigen Niederösterreichischen Landesausstellung im Mostviertel als attraktives Zusatzangebot in Region geboten werden. Für das rund drei Millionen Euro teure Projekt fand nun der Spatenstich statt. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Schon jetzt kommen jährlich rund 240.000 Besucher in den Zoo, der vor allem Familien mit Kindern einiges zu bieten hat. Mit dem 450 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz und dem Umzug des Mostviertelmuseums auf das Tierparkgelände wird das Angebot nun erweitert, um noch mehr Besucher anzulocken.

Am Gelände des ehemaligen Wirtschaftshofes entsteht ein moderner Neubau mit dem wetterfesten Spielparadies, das Kinderherzen höherschlagen lassen soll. Die Besucher können sich auf verschiedene Baumhäuser mit Rutschen, Klettergeräten und andere aus Holz gestaltete Attraktionen freuen. Das Gebäude selbst soll mit einem begrünten Dach für sich eine Attraktion sein und die enge Verbindung zur Natur des Tierparks widerspiegeln.

Mit der neuen Erlebniswelt soll die Attraktivität des Tierparks auch in den Herbst- und Wintermonaten gesteigert werden. Während in den wärmeren Monaten die Tiere im Vordergrund stehen, wird der Spielplatz Familien in der kalten Jahreszeit einen willkommenen Ausflugsort bieten. Der Zoo selbst ist zudem täglich geöffnet.