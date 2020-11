NÖ: Großalarm um Brand in Holzindustriebetrieb

Der rasche Einsatz der Feuerwehren verhinderte Donnerstagabend im Bezirk Scheibbs wahrscheinlich einen Großbrand der Extraklasse. Aus dem Holzindustriebetrieb Mosser im Gewerbegebiet Zarnsdorf in der Gemeinde Wolfpassing wurde am frühen Abend ein Feueralarm gemeldet. Zwölf Feuerwehren aus Zarnsdorf und den umliegenden Gemeinden in den Bezirken Scheibbs und Melk wurden an den Brandort beordert.