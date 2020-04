Kurzschluss löste Großbrand aus

Der Großbrand, der am Samstagmittag in Neuhofen an der Ybbs im Bezirk Amstetten eine Scheune und Lagerhalle auf einem Bauernhof einäscherte, dürfte durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst worden sein. Das stellte der Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Ulmerfeld-Hausmening fest, nachdem beim Brandobjekt am späten Nachmittag "Brand aus" gegeben werden konnte.