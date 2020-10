Feuerinferno vernichtete Garage, Autos und Maschinen

Ein spektakulärer Brand in einer Doppelgarage in Olbersdorf im Bezirk Neunkirchen hat in der Nacht auf Montag die Einsatzkräfte stundenlang in Atem gehalten. Wegen der Größe des Brandes musste Alarmstufe 3 gegeben und insgesamt sieben Feuerwehren mit 100 Mann alarmiert werden.

Beim Eintreffen der ersten Tanklöschfahrzeuge stand eine Doppelgarage, in der sich zwei Fahrzeuge, Maschinen und Brennholz befanden, bereits lichterloh in Vollbrand. Ein umfassender Löschangriff mit mehreren Rohren wurde gestartet. Das Löschwasser musste von einem nahen Bach entnommen werden, außerdem richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit Tankwagen ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Arbeiten nur unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz möglich.