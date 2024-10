NÖ: DNA-Analyse bestätigt Wolfsattacke mit 14 toten Schafen

Wie berichtet, waren in der Prolling in der Gemeinde Ybbsitz fünf Schafe getötet und neun weitere so schwer verletzt worden, dass sie vom geschockten Bio-Bauern Alfred Oismüller notgeschlachtet werden mussten.

"Es hat sich bestätigt, dass ein Tier der italienischen Linie am Werk war“, sagt Hans Grundner, der Leiter der Forstdirektion beim Land Niederösterreich auf Anfrage des KURIER.

Wie bereits im Juli beim Wolfsangriff auf Schafe am Königsberg bei Hollenstein dürfte auch in diesem Fall der bereits bekannte männliche Einzelgänger mit der Kennung 269MATK zugeschlagen haben. Damals wurden auf Weiden in der Nähe von zwei Bauernhöfen insgesamt zehn Schafe entweder gleich getötet oder so schwer verletzt, dass sie notgeschlachtet werden mussten.

Der "Italiener"

Der unter Experten als „Italiener“ bezeichnete Wolf stammt aus einem italienischen Rudel. Dort wachsen die Beutegreifer bereits mit dem Selbstverständnis auf, dass Schafe als Beute gesehen werden, weil es viel weniger Wild gibt.

Die schweren Attacken auf Weidetiere und auch der Nachweis eines zweiten männlichen Tieres im voralpinen Grenzgebiet zwischen den Bezirken Amstetten und Scheibbs haben den für das Jagdwesen verantwortlichen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) dazu bewogen, in der Vorwoche eine Verschärfung des Entnahmerechts für auffällige Wölfe in der NÖ Landesregierung beschließen zu lassen.

Meldungen über Abschüsse gibt es aber bislang nicht.