Während es in Kärnten, Tirol, Salzburg und Oberösterreich bereits zu Entnahmen von Wölfen gekommen ist, knallte die Büchse in NÖ noch nie. Viermal seien zwar die Voraussetzungen gegeben gewesen, aber es kam nie zur Entnahme, so Pernkopf. Der im Waldviertel gegründete Verein Wolfstop und FPÖ-Politiker forderten seit Monaten Verschärfungen.

Pernkopf nannte nun vier konkrete Bedrohungsszenarien , in denen ein Abschuss eines auffälligen Wolfs erleichtert wird: Etwa wenn ein Wolf binnen zwei Wochen während der Aktivzeit des Menschen in dessen Nähe auftaucht – bisher war es eine Woche.

Einzelgehöfte

Im letzten Punkt geht es um die wiederholte gefährliche Annäherung von Wölfen. Künftig gilt die 100-Meter-Grenze nicht nur für Siedlungen, sondern auch für bewohnte Einzelgebäude und Gehöfte in der Einschicht.

Fakten zu den Wölfen: In Europa gibt es 20.000 Wölfe, der jährliche Zuwachs beträgt 30 Prozent. In Österreich gibt es sieben Wolfsrudel, für 104 Wölfe gibt es DNA-Nachweise. In Niederösterreich leben vier Rudel mit rund 30 im Waldviertel nachgewiesenen Wölfen. Einzelne Tiere leben im Süden und in den Voralpen. 44 Nutztier-Risse wurden heuer bisher in NÖ registriert, 2023 waren es 39 und 2022 insgesamt 15. Punkto Herdenschutz haben 100 Betriebe in NÖ bereits mit viel Aufwand spezielle Schutzzäune errichtet. Die Förderung dafür wurde von 50 auf 80 Prozent erhöht.