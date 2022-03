NÖ, Burgenland: Bankräuber wurde nach zwei Überfällen ausgeforscht

Der Mann hatte am 18. Jänner eine Bank in Rohrbach (Bezirk Mattersburg) und am 24. Februar eine Bankfiliale in Bockfließ (Bezirk Mistelbach) ausgeraubt. Dabei erbeutete er rund 41.000 Euro.

Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit durch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt sowie den Landeskriminalämtern Niederösterreich und Burgenland wurde er am frühen Montagmorgen im Bezirk Wiener Neustadt-Land festgenommen.

Er zeigte sich geständig. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.