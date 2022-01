Banküberfall im Burgenland - Täter weiter auf der Flucht

Nach dem Banküberfall am Dienstag in Rohrbach bei Mattersburg hat sich der Täter am Mittwoch weiter auf der Flucht befunden. Es laufe nach wie vor eine intensive Fahndung, man hoffe auf weitere Zeugen und Hinweise aus der Bevölkerung, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage.

Derzeit würden die bereits abgeschlossenen Zeugenbefragungen und die Bilder der Überwachungskameras ausgewertet.