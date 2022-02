Pistolen-Mann überfiel Bank: Delikt ist aber am Aussterben

Spurensicherung

Die Tatort- und die Raubgruppe des nö. Landeskriminalamts (LKA) haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Am Donnerstag wurden die Spuren am Tatort gesichert und die Aufnahmen aus der Videoüberwachung der Bank ausgewertet. Außerdem galt es, das Opfer und etwaige Zeugen zum Tathergang zu befragen.

In Niederösterreich wurden im Vorjahr fünf Raubüberfälle auf Bankinstitute begangen. Vier davon konnten von den Raubermittlern des LKA bereits geklärt werden. 2020 gab es mit drei Überfällen den niedrigsten Wert in der Geschichte. Zum Vergleich: 2018 sind es in Niederösterreich noch zehn Überfälle gewesen.P. Wammerl